Заходи щодо детінізації ринку цінних паперів закріплять в Податковому кодексі - Клименко

Заходи щодо детінізації ринку цінних паперів буде закріплено змінами в Податковому кодексі.

Про це заявив голова Державної податкової служби України Олександр Клименко в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 152 (1642) від 1 жовтня 2012 року).

Нагадаємо, раніше ДПСУ розповсюдила лист від 9 серпня 2012 № 320/0/71-12/15-1217, в якому роз'яснення щодо оподаткування торговців цінними паперами викликало дискусії в бізнес-колах. Зокрема, бізнес заявляв про те, що таке трактування податкового законодавства суперечить Податковому кодексу. Після цього О.Клименко повідомив про те, що відомство підготує податкову консультацію з даного питання.

«Найближчим часом буде не просто роз'яснення, це питання буде врегульовано за допомогою змін до Податкового кодексу. Варіанти цих змін обговорюються в рамках робочої групи, до якої увійшли представники Мінфіну, ДПСУ, НБУ, НКЦПФР, фондового ринку», - повідомив він.

О.Клименко нагадав, що ринок цінних паперів на 89% в тіні і використовується як інструмент схемних операцій. Оборот ринку більше 1 трлн грн в рік, а податків сплачено 152 млн грн. «Операції з ОВДП, облігаціями реальних підприємств не викликають сумнівів. Але використання інших інструментів несе серйозні податкові ризики, які ми назвали учасникам ринку і показали шлях подолання. Торговці цінними паперами погодилися, адже як можна не погодитися з ризиком того, що сміттєвий папір емітується, п'ять разів перепродується, його вартість зростає на 1000%, потім кошти переводяться в готівку фізособою або виводяться за кордон», - розповів він.