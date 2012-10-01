Податкова очікує зростання надходжень до бюджету ПФУ, якщо знизять ставку соцвнеску

У Державній податковій службі України (ДПСУ) очікують зростання надходжень до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) у разі зниження ставки соціального внеску, що передбачено концепцією реформування податкової системи.

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Про це заявив голова ДПСУ Олександр Клименко в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№152 (1642) від 1 жовтня 2012 року).

«Сьогодні всі розуміють, що є проблема зарплат у конвертах, і високі податки на фонд оплати праці. Якщо візьмемо близьке і далеке зарубіжжя, то за ставками ПДВ і податку на прибуток ми цілком конкурентні, але за навантаженням на фонд оплати праці - ні. Тому нам, щоб вирішити проблему, необхідно спонукати бізнес виплачувати "білу" зарплату - це збільшить надходження до Пенсійного фонду», - сказав він.

За словами О.Клименка, світовий досвід показує, що зниження ставок податків не призводить до зменшення зборів. «Що ми бачимо в Україні? Є невелике зростання промисловості, відсутність інфляції, і при всьому цьому задекларовані суми податку на прибуток зростають, навіть незважаючи на зниження ставки з 23% до 21%. Якщо порівнювати рік до року, то побачимо зростання більш ніж на 1 млрд грн. З доходами фізосіб приблизно така сама ситуація», - підкреслив він.

Нагадаємо, на сьогодні, в рамках концепції реформування податкової служби, податківці, представники громадськості і бізнесу обговорюють законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, які, зокрема, передбачатимуть введення податку з обороту, зниження ставки єдиного соціального внеску тощо.