Законопроект про податкову реформу не буде представлено у ВР найближчим часом - Клименко

Законопроект про податкову реформу не буде представлено у Верховній Раді найближчим часом.

Про це в інтерв'ю «Коммерсанту» повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко.

«Найближчим часом він (законопроект - УНІАН) поданий не буде, оскільки ще йдуть консультації з бізнесом... Ми нікуди не поспішаємо, горизонт нашого планування - мінімум вісім років, тому ми повинні розуміти, що бізнес думає із цього приводу. Поки не пройде ретельне й реальне обговорення, цей законопроект не вноситиметься ні до Кабміну, ні у Верховної Ради», - зазначив О.Клименко.

За його словами, на сьогодні йдуть переговори, зокрема, щодо введення податку з обороту. Так, представники гірничо-металургійного комплексу говорять, що податок з обороту в розмірі 3% для них дуже великий, вони пропонують ввести його на рівні 1,5%. «Не можна всіх ставити в однакові умови й не можна поспішати в цих питаннях», - підкреслив О.Клименко, відповідаючи на запитання про можливість введення диференційованого податку з обороту по галузях.

Водночас, говорить голова ДПСУ, в середу, 26 вересня, в Кабінеті міністрів було представлено законопроект, який передбачає посилення контролю над підакцизними товарами, спрощення реєстрації платників ПДВ у електронному вигляді, зниження ставок єдиного податку для 5-ї й 6-ї груп платників тощо.

Як повідомляв УНІАН, на XIV з'їзді Партії регіонів 30 липня Президент України Віктор Янукович заявив, що влада працює над введенням в Україні податку з обороту.

У серпні Економічна рада Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) рекомендувала уряду проаналізувати вплив концепції реформування податкового законодавства, зокрема введення податку з обороту, на кожну галузь перед її ухваленням.

Читайте також: Чотири міфи про податкову реформу