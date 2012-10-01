На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1490/8,1535 грн/дол.

У понеділок, 1 жовтня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1450/8,1550, на 12:00 звузився спред 8,1490/8,1525. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,1490/8,1535 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2605/09, на 12:00 ціни піднялися 0,2613/17. На час закриття торгів ціни досягли максимуму 0,2614/18. У Росії курс долар-рубль збільшився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,1673 (+0.1173).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2846/48, а на 15:00 збільшилися 1,2888/90. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4595/10,4745, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4990/10,5075. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5010/10,5110.