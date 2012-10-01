Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс в 1,6 раза

Дефіцит зовнішньої торгівлі України (за попередніми даними) в січні-серпні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 1,6 разу — до 8,563 млрд дол.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

За даними Нацбанку, експорт товарів і послуг збільшився на 2,5% - до 58,941 млрд дол., імпорт — на 7,5%, до 67,504 млрд дол.

Регулятор повідомляє, що в серпні експорт товарів збільшився на 0,8% порівняно з серпнем 2011 року і становив 5,9 млрд дол.

“Основним чинником збільшення залишався експорт зернових культур (який був на 43,8% вищий порівняно з серпнем 2011 року), олії та олійних культур (на 68,9%). Також продовжувалося збільшення досить високими темпами експорту продукції машинобудування (12%) в серпні, значною мірою через поставки літаків (на 141 млн. дол., що в 3,3 разу більше, ніж минулого року)”, - йдеться в повідомленні.

При цьому через низький попит на світових ринках експорт металургійної продукції в серпні зменшився на 15,9% в річному вимірюванні.

У серпні темпи збільшення імпорту товарів порівняно із серпнем минулого року збільшилися на 3% - до 7,8 млрд дол. Енергетичний імпорт збільшувався завдяки збільшенню поставок природного газу (на 75,6%, що пов'язано з дуже низькими обсягами закупівель у серпні минулого року). Цей чинник частково компенсувався зменшенням імпорту нафти і нафтопродуктів (на 80,8% і 4,8%, відповідно). Найбільше знизився імпорт легкових автомобілів (на 31,9% порівняно з серпнем 2011 року), тоді як вартісні обсяги поставок залізничних локомотивів залишалися значними (у 2,2 разу більше, ніж минулого року).

При цьому дефіцит поточного рахунку в січні-серпні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився в 1,7 разу — до 8,164 млрд дол. Профіцит капітального і фінансового рахунку збільшився на 22% - до 8,468 млрд дол., зокрема сальдо прямих інвестицій скоротилося на 7% - до 4,330 млрд дол.

За даними НБУ, позитивне сальдо платіжного балансу країни за вказаний період скоротилося до 0,304 млрд дол. з 2,119 млрд дол. роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-липні 2012 року становило 8,659 млрд дол., що на 28,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (6,735 млрд дол.).