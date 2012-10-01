Експерт: від діяльності псевдокредитних компаній вже постраждало понад 500 тис. осіб

Українські банки і правоохоронні органи повинні активізувати боротьбу з псевдокредитними компаніями, заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН представники громадських організацій.

«В Україні працюють кредитні шахраї. Це компанії, які часто є клонами банків, вони не мають відповідних ліцензій, ані дозволів», - заявив координатор всеукраїнської акції «СТОП ШАХРАЙ» Богдан Хаустов.

Він повідомив, що в своїй роботі такі компанії орієнтуються насамперед на громадян, які з тих чи інших причин не можуть отримати кредит у банку. Зокрема, компанії обіцяють дешеві кредити від 0% до 10% з сумою кредиту від 10 до 500 тис. грн, при цьому не вимагають ні довідки про доходи, ні застави, ні поручителя, однак просять оплатити «перший внесок» як доказ платоспроможності.

«На жаль результатом таких дій, махінацій є те, що людина, яка приходить в цю компанію, позбавляється по суті всіх своїх грошових коштів і кредит не отримує», - говорить Б.Хаустов.

Він зазначив, що назва таких компаній часто містить частину назви відомих банків або інших фінустанов. Такі компанії орієнтуються на населення з низькою фінансовою грамотністю, заробляючи при цьому до 500 тис. грн в місяць.

«Вони (псевдокредитні компанії - УНІАН) розраховані на не дуже грамотних людей, на людей, які звикли довіряти всьому, що написано в газеті чи рекламі. Такі люди бачать слово «кредит» і думають, що це звичайний банк, і стають жертвами махінацій», - зазначив громадський діяч, учасник акції «СТОП ШАХРАЙ» В'ячеслав Абдурахімов.

При цьому громадські організації вважають, що банки, назви яких використовують псевдокредитори, недостатньо активно протидіють їхній роботі.

«Мене дивує позиція банків і позиція правоохоронних органів. Куди вони дивляться і чому вони не борються, чому з псевдокредиторами борються громадські організації», - говорить представник громадської організації «Асоціація консалтингових компаній України» Максим Генка.

За словами Б.Хаустова, на сьогодні кількість псевдокредитних компаній в Україні більше 100, а кількість потерпілих від їхньої діяльності громадян вже перевищує 500 тис. осіб.

«Зараз найголовніше завдання - це об'єднатися проти цієї, вибачте, «зарази», тому що кількість потерпілих зростає з кожним днем, як і кількість таких компаній», - підкреслив Б.Хаустов.