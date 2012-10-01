Кабмін не підтримав ініціативу ДПСУ про створення центру експертиз експортованих товарів

Кабінет Міністрів не підтримав ініціативу Державної податкової служби України (ДПСУ) про створення центру проведення експертиз експортованих товарів і послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у понеділок під час брифінгу повідомив директор департаменту податкового контролю ДПСУ Сергій Крухмальов.

«Ми пропонували Кабінету Міністрів, щоб експертний висновок з цього приводу (щодо експортних товарів - УНІАН) мали право робити податкові органи. У нас таке право є... але все-таки часовий проміжок між встановленням факту та отриманням юридичного висновку у даному випадку відіграє чималу роль. Була така пропозиція, але його на сьогоднішній день Кабінет Міністрів його відхилив», - сказав він.

За його словами, дана ініціатива була передбачена законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків і зборів», підготовленого Міністерством фінансів. На сьогодні даний законопроект знаходиться на розгляді у уряді.