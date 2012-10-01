Підприємства групи luxury зобов'яжуть використовувати касові апарати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в понеділок під час брифінгу заявив директор департаменту податкового контролю ДПСУ Сергій Крухмальов.

За його словами, ця норма передбачена проектом закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків і зборів», який розробило Міністерство фінансів. На сьогодні даний документ знаходиться на розгляді уряду.

За його словами, законопроектом запропоновано обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платникам податків, які на 3-6 групі єдиного податку. Ці підприємства вже працюють із застосуванням касових апаратів, законопроект спрямований на встановлення більш жорстких вимог до застосування РРО підприємствами групи luxury (а саме, реалізаторів цінних годинників, ювелірних виробів, коштовної побутової техніки і т.д.). Податківець відзначає, що таке нововведення стане першим кроком до введення податку на розкіш. «Зміни не торкнуться суб'єктів першої і другої групи єдиного податку. На сьогоднішній день зміни в закон щодо «єдиноподатників», не торкнуться приблизно 81% всіх суб'єктів господарювання, які обрали цю систему оподаткування», - зазначив С.Крухмальов.

Законопроектом також запропоновано зниження ставок для малих і середніх підприємств: платники єдиного податку 5 і 6 групи будуть платити не 7% і 10%, а 5% і 7% відповідно. Крім того, для цих категорій підприємців скасовані обмеження за кількістю найманих працівників.

Пропонується також ввести звітність для платників єдиного податку на другій групі раз на рік, а не щокварталу, як зараз.