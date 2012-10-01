Дефіцит платіжного балансу до кінця року може досягти 5 млрд дол. - експерт

Дефіцит платіжного балансу до кінця року може досягти 5 млрд дол., вважає аналітик «Ерсте Банку" Мар'ян Заблоцький.

"Платіжний баланс має значну сезонність. Він погіршується, починаючи з вересня, і вирівнюється лише в грудні. Справжній стан платіжного балансу можна оцінити лише за результатами року. Думаю, що за підсумками року ми побачимо дефіцит в 5 млрд дол.", - заявив Заблоцький в інтерв'ю УНІАН.

Характеризуючи дані платіжного балансу на кінець серпня, він зазначив, що дефіцит торгового балансу виріс з 5,2 млрд дол. до 8,5 млрд дол., а це значить, що "фундаментальна основа під гривнею тане".

Найбільшою проблемою для платіжного балансу аналітик називає попит на готівкову валюту з боку населення.

"З початку року населення купило 3,5 млрд дол., а до кінця року може купити ще близько 6 млрд дол. Традиційно населення значно нарощує купівлю валюти восени, так як по старій пам'яті боїться девальвації в цей період", - резюмував банкір.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними НБУ, в січні-серпні ц.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, позитивне сальдо платіжного балансу скоротилося до 0,304 млрд дол. з 2,119 млрд дол. роком раніше. Дефіцит поточного рахунку збільшився в 1,7 рази - до 8,164 млрд дол. Профіцит капітального і фінансового рахунку зріс на 22% - до 8,468 млрд дол., в тому числі, сальдо прямих інвестицій скоротилося на 7% - до 4,330 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі України (за попередніми даними) у січні-серпні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 1,6 рази - до 8,563 млрд дол. За даними Нацбанку, експорт товарів і послуг збільшився на 2,5% - до 58,941 млрд дол., імпорт - на 7,5%, до 67,504 млрд дол.