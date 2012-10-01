Кабмін виділив 5 млн грн для формування статутного капіталу "Укрспецторгу"

Кабінет Міністрів виділив 5 млн грн для формування статутного капіталу державного спеціалізованого підприємства "Укрспецторг".

Відповідна постанова Кабміну № 888 від 1 жовтня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, кошти виділяються з резервного фонду державного бюджету.

Довідка УНІАН. ДСП «Укрспецторг» було створено у лютому 2009 року для продажу надлишкового військового майна. Підприємству надані повноваження з реалізації на внутрішньому ринку військового майна, придатного для подальшого використання, але не застосовуваного у повсюдній діяльності військ, та надлишкового військового майна.

З 6 серпня 2012 посаду директора ДСП «Укрспецторг» займає Анатолій Петренко.