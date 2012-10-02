10-11 жовтня в Брюсселі відбудеться презентація Донецької області

10-11 жовтня в Брюсселі відбудеться представлення Донецької області.

Про це на прес-конференції повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький.

«Наступного тижня, 10-11 відбудеться представлення Донецької області в Брюсселі в рамках домовленості з Європарламентом. У нас вже намічені ряд зустрічей і з єврокомісарами», - сказав глава облдержадміністрації. При цьому він зазначив, що сподівається на продуктивну поїздку до Брюсселя і на цікаві контакти.

«Чесно кажучи, хотілося б, щоб це було реальне представлення, а не показатися для картинки, - пояснив А.Шишацький, - сподіваюсь з економічними додатковими можливостями, також і по залученню інвестицій».