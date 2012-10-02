American Express оштрафовано на 112,5 млн. дол. за порушення прав споживачів

Фінансову компанію American Express оштрафовано у США на 112,5 млн. дол. за порушення законів про захист прав споживачів.

Компанії належить виплатити своїм клієнтам 85 млн. доларів. Управління із захисту прав споживачів фінансових послуг викрило American Express у дискримінації нових клієнтів, а також у дискримінаційній політиці стосовно деяких вікових груп.

Регулятор також повважав, що компанія незаконно списувала платежі з рахунків своїх клієнтів і помилково надсилала повідомлення про прострочення за кредитами, передає «Газета.Ru».