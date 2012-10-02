Євро зміцнився на заявах Moody's про ситуацію в Іспанії

Курс євро до долара зріс до кінця торгів понеділка, 1 жовтня, на тлі коментарів міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service щодо рекапіталізації іспанських банків.

До закриття сесії євро подорожчав до долара до 1,2888 долара за євро проти 1,2859 долара за євро до кінця попередньої торгової сесії.

До японської валюти долар зміцнився до 78,02 єни за долар проти 77,93 єни за долар на закритті торгів п'ятниці.

Курс долара до кошика шести валют країн – основних торговельних партнерів США зменшився до 79,79 пункта з 79,89 пункта днем раніше.

На думку аналітиків Moody's, запланована рекапіталізація банків Іспанії позитивна для рейтингу країни, оскільки значно підвищить кредитоспроможність проблемних іспанських банків і допоможе відновити довіру ринку до всієї банківської системи Іспанії.

Міжнародне агентство Fitch Ratings напередодні заявило, що потреба банків Іспанії у 60 мільярдах євро для поліпшення фінансового становища не перевищує прогнозованої раніше суми, у зв'язку з чим рекапіталізація банків не вплине на рейтинг Іспанії.

Істотніше зростання курсу євро обмежили дані з єврозони, згідно з якими рівень безробіття у серпні досяг максимально високої позначки - 11,4%. Крім того, кращими за прогнози виявилися дані щодо індексу ділової активності у промисловості США, передає РІА "Новости".