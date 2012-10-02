ЄС виділить більш як 23 млн. євро на підтримку програми «Східне партнерство»

Європейська комісія схвалила новий пакет підтримки «Східного партнерства» на суму більш як 23 млн. євро, призначений для поліпшення ситуації з безпекою і активізації торгівлі і мобільності жителів регіону шляхом виконання правил прикордонного контролю і впровадження на українсько-білоруському і вірменсько-грузинському кордонах передового досвіду, що відповідає нормам Євросоюзу.

Про це УНІАН повідомили в Представництві ЄС у Білорусі.

«Поліпшення контролю кордонів не тільки забезпечує велику безпеку для країн, а й активізує торгівлю і створює більше робочих місць. Завдяки цьому новому пакету підтримки ми надаємо мільйонам людей у країнах «Східного партнерства» більше можливостей для заробітку і робимо їх мобільнішими у повсякденному житті», - зазначив єврокомісар з питань розширення і європейського сусідства Штефан Фюле.

У повідомленні Представництва ЄС у Білорусі йдеться, що цей проект, який є частиною основної ініціативи «Східного партнерства» з комплексного управління кордонами (КУК), допоможе зменшити в регіоні корупцію, контрабанду і торгівлю людьми, що, у свою чергу, приведе до посилення безпеки.

«Зокрема, йдеться про фінансування пілотного проекту з інтегрованого управління кордонами, покликаного надати допомогу у створенні електронної системи обміну попередніми повідомленнями про надходження вантажів між митними органами Білорусі та України», - зазначили в Представництві ЄС у Білорусі.

Довідка УНІАН. Фінансова підтримка здійснюється в рамках другої частини Регіональної програми дій на 2012 рік, що фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП – головний інструмент фінансування і співпраці для країн «Східного партнерства» і Росії). Бюджет першої частини програми становив 22 млн. євро.