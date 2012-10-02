У ході торгів на міжбанку котирування зростають – 8,1480/8,1525 грн/дол.

У вівторок, 2 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1480/8,1525 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2616/20, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5020/10,5095. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2890/92 (понеділок – 1,2846/48).

У понеділок, 1 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.