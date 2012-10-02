За підсумками року Україна планує залучити 10 млрд дол. іноземних інвестицій

Москва . Україна планує залучити 10 мільярдів доларів іноземних інвестицій за підсумками 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це сказав директор департаменту міжнародної співпраці Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроекту) Ігор Жовква, представляючи інвестиційний потенціал України в Торгово-промисловій палаті Росії.

«Цього року ми очікуємо 10 млрд дол. інвестицій і розраховуємо, що на цей показник вийдемо», - сказав І.Жовква.

Він зазначив, що найбільше інвестицій спрямовує Кіпр, Німеччина, Нідерланди, а також Росія.

За його словами, пріоритетними галузями для інвестицій в Україні є сільське господарство, ринок ІТ-технологій, автомобілебудування і виробництво запчастин, а також нові індустріальні парки.

І.Жовква очікує позитивних результатів від зони вільної торгівлі в рамках СНД, при тому що Україна розраховує завершити аналогічні переговори з ЄС.

«Дві зони не суперечать одна одній. Україна веде такі переговори й з іншими партнерами», - наголосив він.

Окрім того, радник-посланець з економічних питань Посольства України в Росії Євген Герасимов повідомив, що з наступного року в Росії проходитиме презентація регіонів України.

«Ми наступного року плануємо розпочати презентацію областей України», - сказав Є.Герасимов.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 жовтня, в Москві в конгрес-центрі Торгово-промислової палати (ТПП) Росії проходить роуд-шоу «Україна: кращі інвестиційні можливості».

В рамках заходу Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) представить національні проекти, зокрема, на стадії їх реалізації, напрями діяльності агентства, нові галузі і нові можливості для потенційних інвесторів.

Серед проектів - «LNG Україна» (створення інфраструктури поставок скрапленого газу до України), «Чисте місто» (система комплексів з переробки твердих побутових відходів), «Індустріальні парки України» (створення 10 пілотних індустріальних майданчиків у різних регіонах країни), «Міська кільцева автомобільна дорога навколо м. Києва», «Боржава-резорт» (будівництво високогірного спортивно-туристичного комплексу в районі гірської долини Боржава), «Зелені ринки» (будівництво мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції з метою задоволення споживчого попиту населення), «Технополіс» (створення інфраструктури інноваційного розвитку і високих технологій).

За інформацією Нацбанку, приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в січні-липні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 23% - до 4,6 млрд дол.

1 жовтня 2012 року голова Національного банку України (НБУ) Сергій Арбузов повідомив, що приплив прямих іноземних інвестицій у серпні збільшився майже до 900 млн. дол. і був одним з найбільших у поточному році.

Довідка УНІАН. У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше від показника 2010 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих до України, на 31 грудня 2011 року становив 49,362 млрд дол., що на 10,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року.