На торгах у вівторок висока вірогідність зростання пари EUR/USD – експерт

На валютних торгах у вівторок, 2 жовтня, висока вірогідність зростання EUR/USD до позначки 1,32, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, оскільки нинішній календар майже порожній, інтерес представлятимуть будь-які натяки на розвиток подій в Іспанії. Що більше шансів на прохання про допомогу, то вищі EUR/USD.

Опублікований сьогодні індекс ділової активності в будівельному секторі може надати підтримку GBP/USD. Якщо це станеться, пара може підійти до позначки 1,62 і продовжити зростання до 1,6260.

Японія продовжує переживати катастрофу в масштабах країни. Експортно орієнтована економіка страждає від глобального спаду попиту, політичних конфліктів з Китаєм і подорожчання національної валюти. Проте новий раунд кількісного пом'якшення від Федрезерву й далі утримуватиме USD/JPY поблизу мінімальних рівнів. На даний момент позначка 79,00 залишатиметься недосяжною.

Той факт, що агресивні заходи ЄЦБ, а також представлена днями програма жорсткої економії іспанського уряду не змогли розвернути низхідний тренд щодо EUR, говорить про ринкові страхи. Нездатність іспанського уряду привернути увагу інвесторів призведе до прохання про рятівний транш. А прохання – до нової низки розмов, планів і поступок. Проте з появою визначеності у туманних перспективах єврозони на ринок повернуться і інвестори, і, можливо, навіть оптимізм.