Рада ратифікувала угоду з Мексикою про уникнення подвійного оподаткування

Верховна Рада України ратифікувала угоду між урядами України та Мексиканських Сполучених Штатів про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та майно.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону (0273) проголосували 267 народних депутатів з 361 зареєстрованого в сесійній залі.

Конвенція застосовується до осіб, які є резидентами однієї чи обох Договірних Держав, якщо в Конвенції не передбачено іншого. Ця Конвенція застосовується до податків на доходи та майно, що стягуються від імені України та від імені Мексики або їхніх адміністративно-територіальних одиниць чи місцевих органів влади незалежно від способу їхнього стягнення.

Податками на доходи та майно вважаються всі податки, що стягуються із загального доходу, вартості майна або елементів доходу чи майна, у тому числі податки на доходи від відчуження рухомого або нерухомого майна.

Існуючими податками, до яких застосовується Конвенція, зокрема, є коли йдеться про Україну - податок на прибуток підприємств, а також та податок з доходів фізичних осіб )далі – український податок); коли йдеться про Мексику - федеральний податок на доходи, а також податок на підприємництво за єдиною ставкою (далі – мексиканський податок).

Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від нерухомого майна (у тому числі доходи від сільського або лісового господарства), яке знаходиться в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

Прибуток підприємства Договірної Держави оподатковується лише в цій Державі, якщо підприємство не здійснює підприємницької діяльності в іншій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво. Якщо підприємство здійснює зазначену вище підприємницьку діяльність, прибуток підприємства може оподатковуватися в іншій Державі, але тільки в тій частині, яка стосується цього постійного представництва; продажу в цій іншій Державі виробів чи товарів такого самого або аналогічного характеру з виробами чи товарами, що продаються через це постійне представництво.

Прибутки, що одержуються резидентом Договірної Держави від експлуатації морських, річкових або повітряних суден у міжнародних перевезеннях, оподатковуються лише в цій Державі.

Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту іншої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі. Однак такі дивіденди можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо фактичний власник дивідендів є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 5 відсотків загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша, ніж товариство), яка володіє безпосередньо принаймні 25 відсотками капіталу компанії, що сплачує дивіденди; 15 відсотків загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.

Проценти, що виникають у Договірній Державі та сплачуються резиденту іншої Договірної Держави, можуть оподатковуватися в цій іншій Державі.

Особа, яка є резидентом Договірної Держави та одержує дохід від іншої Договірної Держави за цією Конвенцією, має право на звільнення від оподаткування в цій іншій Державі, лише якщо така особа є фізичною особою; залученою до активного здійснення підприємницької діяльності в першій зазначеній Державі (іншої, ніж діяльність стосовно інвестування чи управління інвестиціями, якщо такі види діяльності не є банківською або страховою діяльністю, що здійснюється банком чи страховою компанією), і дохід, одержаний у цій іншій Договірній Державі, є пов’язаним з такою підприємницькою діяльністю чи властивим такій підприємницькій діяльності тощо.

Відповідно до положень і обмежень у законодавстві Мексики, які можуть вноситися час від часу як поправки без зміни його основного принципу, Мексика дозволяє своїм резидентам як кредит проти мексиканського податку український податок, сплачений стосовно доходів, що виникають в Україні, у сумі, яка не перевищує податку, що сплачується в Мексиці на такий дохід, а також у разі компанії, що володіє принаймні 10 відсотками капіталу компанії, яка є резидентом України й від якої перша зазначена компанія одержує дивіденди, – український податок, сплачений розподільною компанією стосовно прибутків, з яких виплачуються дивіденди.

У разі резидента України подвійне оподаткування усувається таким чином: у випадках, коли резидент України одержує дохід або володіє майном, які згідно з положеннями цієї Конвенції можуть оподатковуватись у Мексиці, Україна дозволяє як вирахування з податку на дохід цього резидента суми, рівної податку на дохід, сплаченому в Мексиці, а також як вирахування з податку на майно цього резидента суми, рівної податку на майно, сплаченому в Мексиці. Однак такі вирахування в будь-якому разі не повинні перевищувати тої частини податку з доходу або майна, розрахованої до здійснення вирахування стосовно доходу або майна, які можуть оподатковуватись у Мексиці залежно від обставин.