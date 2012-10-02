Кияни за 8 місяців перерахували у держбюджет 4,2 млн грн податку на землю

Столичні податківці в січні-серпні 2012 року залучили до оподаткування 986 фізосіб, які перерахували до міського бюджету 4,2 млн грн плати за землю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ.

Крім того, столичні податківці в січні-серпні ц.р. виявили 597 підприємців-власників МАФів, які не мали документів на земельні ділянки. Цим підприємцям нараховано до сплати 1,883 млн грн земельного податку, повідомила голова ДПСУ в м. Київ Ірина Носачова.

За її словами, крім власників МАФів, у ході перевірок було виявлено 389 землевласників, які самостійно змінили цільове використання земельних ділянок. Вказаним громадянам донараховано 2,315 млн грн земельного податку.

Серед іншого слід зазначити, що за результатами перевірок було виявлено 553 власники нежитлових приміщень, яким додатково нараховано до сплати до бюджету 5,892 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко заявляв, що план надходжень до бюджету міста в січні-червні 2012 року виконано на 89,6%. "Основна позиція, яка може бути недовиконана, – це плата за землю. Причинами невиконання є неврегульованість на законодавчому рівні питань оформлення земельних ділянок, де не оформлені правоустановчі документи, і приведення у відповідність з нормами Податкового кодексу України договорів оренди землі, ставки за якими нижчі за триразовий розмір", – констатував Р.Крамаренко.