Рада планує звільнити від сплати мита певні групи товарів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення зміни до пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України у рамках реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів, ініціативи країн «Великої вісімки» «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту (№ 11187) проголосували 237 народних депутатів із 350 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується включити до пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України новий підпункт 10, положення якого передбачають звільнення до 1 січня 2020 року від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту товарів, що ввозяться на митну територію України у рамках реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів, ініціативи країн «Великої вісімки» «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» (до якої Україна приєдналася у 2003 році), крім підакцизних товарів та товарів груп 1-24 згідно з УКТЗЕД.