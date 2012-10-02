Міжбанк вівторка: закриття торгів — 8,1480/8,1510 грн/дол.

У вівторок, 2 жовтня, на міжбанку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1480/8,1525, до 12:00 ціни знизилися - 8,1475/8,1505. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1480/8,1510 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2616/20, до 12:00 ціни піднялися - 0,2619/23. На час закриття торгів ціни досягли максимуму - 0,2620/24. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0549 (-0,1124).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2880/1,2925.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5020/10,5095, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5180/10,5260. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5195/10,5275.