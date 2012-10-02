Депутати хочуть встановити нові критерії для учасників процедур закупівель

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо зміни конкурсних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 238 народних депутатів із 344 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом шляхом внесення змін до ч. 2 ст. 16 Закону «Про здійснення державних закупівель» пропонується тимчасово, до 31 грудня 2015 року встановити нові кваліфікаційні критерії для учасників процедур закупівель, згідно з якими замовник може вимагати від учасника замість наявності обладнання та матеріально-технічної бази, як це передбачено чинною нормою, наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.