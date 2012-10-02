Ставки деяких податків та зборів зміняться

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення (10687) проголосували 230 народних депутатів з 338 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається змінити ставки податків і зборів з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 907 у 2012 році прогнозовані на рівні 107,9 та 109,4 відсотка відповідно.

Також передбачається перерахувати ставки акцизного податку на нафтопродукти та автомобілі з євро у гривні, оскільки індекси споживчих цін визначаються до показників у національній валюті.

Окрім того планується збільшити ставки акцизного збору на всі види алкогольної продукції на 11,2 відсотка.

Пропонується ввести законопроект в дію з 01.01.2013 року.

Законопроектом пропонувалося збільшити ставки акцизного збору на скраплений газ та газ який використовує населення та пічне томливо для населення. Однак ці позиції було виключено з проекту закону, що ухвалений в першому читанні.