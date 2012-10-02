Азаров не побачив результату від передачі функцій торгових місій посольствам

Передача функцій торгових місій за кордоном посольствам України не дала позитивного результату для просування економічних інтересів країни за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв України.

«Якщо говорити відверто, я поки що особливої різниці не побачив. Сказати, що це позитивно позначилося на забезпеченні просування наших економічних інтересів за кордоном, я не можу», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що на сьогоднішній день посольства України приділяють недостатню увагу роботі з просування економічних інтересів і не активні в питаннях захисту українських економічних інтересів. М.Азаров запропонував оцінювати роботу в торгових відділах при посольствах за результатами збільшення товарообігу за рахунок експорту.

«Де збільшився експорт – плюс. Де збільшився імпорт – напевно, мінус. Де взагалі зменшився товарообіг – теж мінус», - сказав М.Азаров.

М.Азаров відзначив, що за даними СОТ Україна входить до тридцятки найбільших імпортерів у світі, проте за обсягами експорту показники значно гірші.

«За даними СОТ, за останні роки Україна стабільно входить в ТОП-30 найбільших імпортерів світу. Тобто ми входимо до тридцятки найбільших імпортерів. З одного боку, це добре. Ми імпортуємо новітні технології, прилади. А з іншого боку, ми навіть близько не підходимо до цієї тридцятки з погляду експортерів», - відзначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 р. Президент України Віктор Янукович підписав указ про ліквідацію торговельно-економічних місій і утворення економічних відділів закордонних дипломатичних установ.

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньої торгівлі України (за попередніми даними) в січні-серпні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 1,6 разу — до 8,563 млрд дол. За даними Нацбанку, експорт товарів і послуг збільшився на 2,5% - до 58,941 млрд дол., імпорт — на 7,5%, до 67,504 млрд дол.

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд 747,5 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд 025,3 млн. дол. у 2010 році.