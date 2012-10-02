MasterCard: норми закону про функціонування платіжних систем порушать принципи конкуренції

На думку міжнародної платіжної системи MasterCard, окремі норми прийнятого Верховною Радою України Закону № 10656 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків») можуть призвести до порушення принципів конкуренції на ринку.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі регіонального директора MasterCard Europe зі взаємодії з органами державної влади в Росії, СНД, країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи Олексія Малиновського.

Він зазначив, що завдяки зусиллям НБУ текст законопроекту № 10656 за останні півроку зазнав значних позитивних змін. І все ж багато пропозицій учасників ринку так і не було враховано в остаточному варіанті документа.

«Нашу стурбованість викликає той факт, що ціла низка поправок до законопроекту, запропонована представниками індустрії, не була взята до уваги фінансовим комітетом Верховної Ради при доопрацюванні тексту для другого читання. Формулювання деяких статей законопроекту передбачає досить широке тлумачення, що в майбутньому може призвести до порушення принципів конкуренції та умов інтеграції України у світове економічне співтовариство і, як наслідок, загальмує розвиток платіжної системи України», - вважає О.Малиновський.

Він підкреслив, що МasterСard активно сприяє розвитку українського ринку безготівкових платежів і готова взяти участь у подальшій роботі з доопрацювання та вдосконалення законодавства, що регулює діяльність гравців платіжної індустрії.

«MasterCard завжди вітає законодавчі ініціативи, спрямовані на розвиток ринку та підтримання здорової конкуренції. Ми сподіваємося, що Україна і далі залишиться відкритим для конкуренції ринком», - зазначив О.Малиновський.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна платіжна система Visa звернулася до Президента України з проханням ветувати ухвалений Верховною Радою Закон № 10656 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків»).

Visa висловила глибоке розчарування рішенням ВР затвердити вищевказаний документ, ініційований Нацбанком України.

«Дане рішення було ухвалене без врахування позиції учасників індустрії, які висловили серйозну стурбованість ключовими положеннями Закону № 10656, а також всупереч понад 300 рекомендаціям та поправкам, розробленим банківським і фінансовим співтовариством», - говорилося в заяві Visa.

Водночас, Незалежна асоціація банків України (НАБУ) позитивно оцінює ухвалення Закону № 10656.

Зокрема, НАБУ вважає позитивом взяті на себе Нацбанком зобов'язання щодо регулювання діяльності платіжних систем на території України відповідно до міжнародних стандартів, оскільки таким чином закривається одна з прогалин правового поля держави.

Нагадаємо, 18 вересня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон № 10656 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків)».

Даний документ передбачає ведення Національним банком реєстру платіжних систем та систем розрахунків в Україні, їхніх членів/учасників і операторів послуг платіжної інфраструктури та надання права здійснювати діяльність в Україні тільки після їхньої реєстрації в порядку, встановленому Національним банком.

Також документ надає Національному банку право визначати порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу і взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, що здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами.

Крім того, закон дає Нацбанку право встановлювати граничні суми розрахунків готівковими коштами для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців.

Міжнародна платіжна система МasterСard заснована в 1966 році і об'єднує більше 20 тисячі фінансових установ у 210 країнах світу. Штаб-квартира компанії знаходиться в Нью-Йорку (США).