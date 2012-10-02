Український фондовий ринок закінчив день значним зниженням

Український фондовий ринок закінчив сьогоднішню торгову сесію значним зниженням.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс UX за підсумками торгів 2 жовтня знизився на 3,3% - до 987,86 пункта.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 73,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,7 млн ​​грн, на строковому ринку - 46 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Донбасенерго" (-5,02%), Алчевського меткомбінату (-4,05%), «Центренерго» (-3,80%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,02% - до 371,04 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 220,5 млн грн, з них на ОВДП припало 213,5 млн грн, на облігації підприємств - 6 млн грн, на акції - близько 1 млн грн.