Депутати дозволили Мінфіну збільшувати держборг

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до статті 16 Бюджетного кодексу України».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 257 народних депутатів із 332 зареєстрованих у сесійній залі.

Основна ціль закону – забезпечення ефективного управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку, покриття тимчасових касових розривів державного бюджету для забезпечення виконання фінансування видатків державного бюджету.

Законом передбачено дозволити використання боргових інструментів з метою ефективного управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку, у тому числі збільшувати обсяги державних запозичень у разі необхідності покриття тимчасових касових розривів державного бюджету на здійснення фінансування програм соціально-економічного розвитку та недопущення їхнього недофінансування протягом року за умови дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду.

Зокрема, з метою ефективного управління державним (місцевим) боргом та/або ліквідністю єдиного казначейського рахунку Міністерство фінансів України (Верховна Рада Криму, міська рада або за їхнім рішенням місцевий фінансовий орган) має право здійснювати правочини з державним (місцевим) боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп і продаж державних боргових зобов'язань (боргових зобов'язань Криму, територіальної громади міста), за умови дотримання граничного обсягу державного (місцевого) боргу на кінець бюджетного періоду.

Державні внутрішні та зовнішні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про державний бюджет України, крім низки випадків, з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду.