Білорусь заплатила 84,3 млн дол. за кредитом МВФ

Мінськ. Білорусь здійснила третє погашення основного боргу в розмірі 54,7 млн. SDR (еквівалентно 84,3 млн. дол. США – УНІАН) за кредитом stand-by МВФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Білорусі.

У 2009-2010 роках Білорусь одержала від МВФ у рамках програми stand-by п'ять траншів кредиту на загальну суму 3,46 млрд дол. Основний пік виплат припаде на 2013-2014 роки, коли Білорусі доведеться повернути більшу частину позики.

Перший платіж за кредитом МВФ Білорусь здійснила в квітні 2012 року (99,8 млн. дол.), другий – у липні (97,4 млн. дол.).

Міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець заявив сьогодні, 2 жовтня, журналістам про готовність країни до реалізації нової кредитної програми МВФ, але констатує складнощі в переговорах із фондом.

«Білорусь готова реалізувати нову програму з МВФ – це не є для нас закритою темою», - наголосив він.

Міністр нагадав, що в 2013 році Білорусь входить у смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом.

«Очікується дворазовий приріст платежів порівняно з цим роком - до 3,1 млрд дол.», - відзначив А.Харковець.

За його словами, білоруський уряд ставить перед собою завдання рефінансувати частину боргового пакета.

«Працюватимемо за наступними напрямами: по-перше, над одержанням двох траншів кредиту з Антикризового фонду ЄврАзЕС в обсягу 0,9 млрд дол. По-друге, ми вже цього року почали роботу з виходу на міжнародні ринки капіталу з метою можливого розміщення державних облігацій в 2013 році», - сказав А.Харковець.

Довідка УНІАН. Офіційний Мінськ двічі за останній час безуспішно звертався до МВФ за допомогою. Остання заявка на одержання кредиту була направлена Білоруссю до МВФ навесні нинішнього року. Влада розраховувала одержати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за колишнім кредитом. Проте в МВФ вказали на неготовність влади Білорусі до глибоких структурних реформ, що необхідне для відновлення кредитної співпраці.

Постановою Ради міністрів від 4 липня 2011 року №900 збільшено квоту Республіки Білорусь в Міжнародному валютному фонді. Уряд дав згоду на збільшення квоти Білорусі в МВФ до 681,5 млн. спеціальних прав запозичення (SDR) відповідно до чотирнадцятого загального перегляду квот, схваленого Радою керівників цього фонду 15 грудня 2010 року.

Міжнародний валютний фонд - спеціалізована установа ООН зі штаб-квартирою у Вашингтоні, США. Офіційна дата створення МВФ - 27 грудня 1945 року. Білорусь є членом МВФ з 1992 року. У 1992 році в Мінську відкрито представництво МВФ.

6 квітня 2012 року Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Білорусі Наталія Колядіна, яка обіймала цю посаду останні три роки, залишила Білорусь у зв'язку із завершенням терміну повноважень.

МВФ розгляне питання про призначення нового штатного постійного представника в Білорусі в тому разі, якщо фонд і білоруська влада будуть близькі до підписання нової кредитної програми.

Слід зазначити, що посаду постійного представника МВФ в Білорусі було скасовано в 2005 році через невідповідність економічної політики уряду рекомендаціям фонду і після того, як білоруська влада заявила про відсутність потреби в залученні кредитних ресурсів МВФ. До кінця 2008 року співпраця Білорусі з МВФ була сконцентрована на одержанні технічної допомоги і консультацій.