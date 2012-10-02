Парламент збільшив витрати держбюджету для розрахунків з Держкомрезервом

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” щодо питань, пов'язаних з проведенням розрахунків із Держкомрезервом.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 238 народних депутатів із 329 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом пропонується збільшити на 1 108 864,3 тис. гривень видатки державного бюджету за бюджетною програмою «Субвенція» місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися і постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

Джерелами додаткових видатків держбюджету пропонується визначити надходження до спеціального фонду від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), реструктуризованих за договорами податкових зобов’язань, які виникли у зв’язку із застосуванням статті 10 Закону “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”, підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування і постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення із податку на прибуток та нарахованих сум податку на прибуток підприємств електроенергетичної галузі, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 23 цього закону; погашення заборгованості та зобов'язань, у тому числі з податку на додану вартість, енергогенеруючих компаній перед Державним агентством резерву за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів органічне паливо.