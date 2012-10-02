Доходи держбюджету збільшилися на 8,6%

До державного бюджету України за січень-вересень 2012 року надішло 246,2 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що на 19,5 млрд грн, або на 8,6% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби.

“До загального фонду державного бюджету України надійшло більш як 208,5 млрд грн, що на 18,9 млрд грн, або на 10% більше, ніж за відповідний період минулого року”, - говориться в повідомленні.

Надходження до спеціального фонду становили 37,7 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

За дев'ять місяців ц.р. відшкодовано ПДВ на суму 35,2 млрд грн, зокрема, автоматичне відшкодування ПДВ становило 18,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками) доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, витрати — 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду — 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.