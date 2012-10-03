Процедуру виконання господарських зобов’язань врегульовано - закон

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов‘язань».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення (11029) проголосував 251 народний депутат з 305 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесено до Господарського процесуального, Господарського та Цивільного кодексів України, а також до Законів України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та «Про виконавче провадження» деякі зміни, які спрямовані на уточнення наслідків визнання недійсними кредитних договорів, порядку прийняття плану санації боржника тощо.

Законом передбачено, що для накладення арешту на майно або зняття з нього арешту виноситься ухвала господарського суду. Крім того, передбачено заборонити господарському суду зупиняти провадження у справі про банкрутство.