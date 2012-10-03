Мінімальну суму відшкодування вкладів збільшено до 200 тис. грн

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо вдосконалення діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та встановлення мінімальної суми граничного розміру відшкодування вкладів.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 262 із 305 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено встановлення мінімальної суми граничного розміру гарантованої суми відшкодування вкладникам за їх вкладами у розмірі не менше 200 тис. грн.

Крім того, пропонується надати повноваження адміністративній раді Фонду змінювати розмір гарантованої суми відшкодування вкладникам за їх вкладами виключно у бік збільшення і розширювати підстави, за яких припиняються повноваження членів адміністративної ради Фонду.

Законом передбачається надання можливості Фонду протягом роботи тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку здійснювати оплату витрат такого банку, пов’язаних зі здійсненням оперативної діяльності та проведенням заходів, необхідних для його виведення з ринку, за умови недостатності коштів у банку для оплати таких витрат; встановлення заборони працівникам Фонду розголошувати інформацію, що становить інформацію з обмеженим доступом (у тому числі банківську таємницю), як у період роботи у Фонді, так і після припинення з Фондом трудових відносин; висунення додаткових вимог до уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідацію банку.