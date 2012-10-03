Вимогу обов’язкового надання витягів з Єдиного держреєстру підприємців скасовано

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про скасування вимог щодо необхідності обов’язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 242 народних депутатів з 305 зареєстрованих в сесійній залі.

Основною метою закону є спрощення започаткування суб’єктами господарювання підприємницької діяльності та задоволення потреб органів державної влади у одержанні ними відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців через мережу Інтернет.

Для досягнення цієї мети, змінами пропонується скасувати вимоги щодо обов’язкового подання суб’єктами господарювання органам державної влади паперових виписок, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та запровадити отримання органами державної влади відомостей з Реєстру через офіційний сайт головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної реєстрації або шляхом доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у порядку встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Законом також пропонується внести зміни в законодавчі акти України, якими передбачено обов’язкове подання органам державної влади виписок (витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема, для одержання документів дозвільного характеру, ліцензій.