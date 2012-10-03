Міжбанк: відкриття торгів - 8,1470/8,1535 грн/дол.

У середу, 3 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями – 8,1470/8,1535 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2610/0,2614, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,4960/10,5060. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2879/1,2881 (вівторок – 1,2890/1,2892).

У вівторок, 2 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.