На торгах у середу парі EUR/USD буде важко подолати позначку 1,30 – експерт

На валютних торгах у середу, 3 жовтня, парі EUR/USD буде важко подолати позначку 1,30, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, можливо, ЄЦБ вдасться внести корективи у рух. Опублікований сьогодні звіт PMI навряд чи зможе кардинально змінити ситуацію. Лише відхід індексу вище за 50 пунктів здатний спровокувати прорив вказаного опору.

Звіт щодо ділової активності Великобританії вкотре не виправдовує сподівань економістів. Якщо і сфера послуг піднесе неприємні сюрпризи, не виключене відкочення пари GBP/USD з первинною метою на 1,6070 і далі 1,60.

USD/JPY торгується у межах вузького 20-пунктового діапазону, і поки що ніщо не змогло вибити пару з колії. Проте сьогодні варто звернути увагу на серію економічних звітів зі США: якщо показники зайнятості у приватному секторі ADP і компонент зайнятості ISM у сфері послуг перевищать прогноз, можливий прорив верхньої межі діапазону з первинною метою на 78,45 і далі 79,00.

Іспанія продовжує тримати всіх у напруженні. Moody’s не поспішає з пониженням її рейтингу, оскільки хоче дочекатися заходів уряду країни. Експерти не виключають, що країна не звертатиметься по допомогу.