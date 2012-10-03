ДПСУ запевняє, що інновації збільшать надходження до бюджету-2013 на 3 млрд грн

Податківці чекають на збільшення надходжень до бюджету у 2013 році на 3 мільярди гривень завдяки законопроектам (№ 11284 і 11285), які вносять зміни до податкового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у середу, 3 жовтня, на брифінгу заявив голова Державної податкової служби України Олександр Клименко.

«Вони дають близько 3 млрд гривень – ці новації, які вже на сьогодні подані (до Верховної Ради – УНІАН)», – сказав О.Клименко

За його словами, ці законопроекти мають набрати чинності з 1 січня 2013 року.

На запитання про те, чи узгоджується із законодавством набирання чинності змін до податкової сфери з нового року у разі, якщо вони прийняті менш ніж за 6 місяців до настання нового податкового року, голова ДПСУ відповів, що бізнес звернувся до податкової з проханням вжити цих заходів.

«Ці зміни потрібні не стільки податковій службі, скільки потрібні самим учасникам ринку. Вони дуже просять, щоб ці зміни були запропоновані. Це стосується ринку цінних паперів», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровані законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу, а також до законодавчих актів щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів (рег. № 11284 і 11285 від 2 жовтня 2012 року).

Згідно із законопроектом № 11284, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу, вносяться зміни до системи спрощеного оподаткування: скасовуються обмеження щодо кількості найнятих робітників для 5-ї і 6-ї груп платників єдиного податку; знижується ставка єдиного податку для 5-ї і 6-ї груп з 7% і 10% до 5% і 7% відповідно; вводиться електронна форма заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

Законопроектом № 11285 пропонується внести зміни до систему оподаткування операцій з цінними паперами і дериватами, окрім операцій з корпоративними правами, що має сприяти зменшенню обсягу незаконних операцій з цінними паперами на ринку.

Ставки податку за операціями з відчуження цінних паперів і операцій з дериватами пропонується встановити такі: 0% від суми операції з продажу цінних паперів на фондовому ринку і від операцій з дериватами, 0,1% від суми продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що знаходяться в біржовому реєстрі, 3% від суми продажу цінних паперів поза фондовою біржею, які не знаходяться в біржовому реєстрі, і 5 неоподатковуваних доходів громадян (85 грн) за укладання дериватів (контрактів) поза фондовою біржею.

Документ передбачає введення штрафу у разі виявлення фальсифікату підакцизної продукції у суб'єкта господарювання у розмірі 200% вартості товару, але не менш як 10 мінімальних заробітних плат (на сьогодні це 11,18 тис. грн).