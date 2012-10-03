Податкова за 9 місяців збільшила відрахування до зведеного бюджету до 211,4 млрд грн

Державна податкова служба України в січні-вересні 2012 року перерахувала до зведеного бюджету 211,4 млрд гривень, що на 17,5 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 3 жовтня, під час брифінгу повідомив голова відомства Олександр Клименко.

За його словами, за звітний період до держбюджету надійшло 148,4 мільярда гривень, контрольованих ДПСУ, що на 8,2 мільярда гривень більше, ніж у січні-вересні 2011 року; до місцевих бюджетів - 63 млрд грн, що на 9,3 млрд грн більше. План міністерства фінансів перевиконано на 0,2%.

На рахунки платників податків у січні-вересні ц.р. надійшло 35,2 млрд гривень ПДВ.

За словами О.Клименка, 18,6 млрд грн ПДВ було відшкодовано в автоматичному режимі.

«Заборгованості за поточними виплатами (ПДВ – УНІАН) немає», - сказав він.

О.Клименко також відзначив, що середньомісячний збір ПДВ випереджає макроекономічні показники і становить на сьогоднішній день 6,3 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, сума податкових надходжень до зведеного бюджету в січні-серпні 2012 року становила 190,5 млрд грн, що на 9%, або на 15,8 млрд грн, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 134,3 млрд грн, контрольованих ДПСУ (на 7,2 млрд грн більше, ніж у січні-серпні 2011 року), до місцевих бюджетів - 56,2 млрд грн (+8 млрд грн).

Бюджетний план Міністерства фінансів зі збору платежів до загального фонду держбюджету було перевиконано на 0,4%, додаткові збори становили 551,8 млн. грн.

У повному обсягу податкова служба виконала завдання зі збору податку на прибуток, акцизного податку з ввезених до України підакцизних товарів, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, частини чистого прибутку (доходу) держпідприємств, що стягується до бюджету, тощо.

За даними ДПСУ, в серпні 2012 року сума автоматичного відшкодування ПДВ становила 2,2 млрд грн. При цьому 900 млн. грн одержали іноземні інвестори, зокрема 78 підприємств з європейським капіталом, що працюють в Україні, одержали відшкодування ПДВ на загальну суму 752 млн. грн.