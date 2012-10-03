Останні зміни законодавства посилюють захист прав кредиторів — НАБУ

Останні зміни, внесені до законодавства щодо належного виконання господарських зобов'язань позичальником у разі визнання недійсним кредитного договору, посилюють захист прав кредиторів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Верховна Рада 2 жовтня п.р. прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань» (законопроект № 11029 від 25 липня 2012 р.), яким вносяться зміни до Господарського, Цивільного і Господарського процесуального кодексів України, Законів України «Про виконавче провадження», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом».

Зокрема, Цивільний кодекс України доповнено статтею 10571, яка передбачає, що у разі визнання недійсним кредитного договору, в якому виконання зобов'язань позичальника забезпечене заставою майна позичальника або поручителя, суд за заявою кредитора накладає на таке майно арешт.

Прес-служба повідомляє, що за ініціативою НАБУ вищезгадані правові наслідки визнання недійсним кредитного договору розповсюджуються на всіх боржників, у т.ч. фізичних осіб - Нацбанком внесено відповідні поправки на стадії підготовки законопроекту до другого читання (у першій редакції законопроекту ця норма розповсюджувалася тільки на відносини юридичних осіб і підприємців).

“Такі новації законодавства істотно посилюють захист прав кредиторів, оскільки унеможливлюють використання недобросовісними боржниками процедури визнання недійсними договорів для неправомірного виведення майна з-під застави банку”, - зазначається у прес-релізі.

Крім того, прийнятий закон розв’язує питання, на яке НАБУ звертала увагу Нацбанку, Мін’юсту, АМКУ. Йдеться про зниження утричі комісійної винагороди організації, яка проводить публічні торги, - з 15% до 5% вартості реалізації майна.

“Ці зміни до Закону України «О виконавче провадження» зменшать як витрати боржників, так і рівень проблемної заборгованості, оскільки значна частина коштів, одержаних від продажу майна боржника прямуватиме на погашення довга, а не у приватні кишені торгуючих організацій”, - заявляють у НАБУ, при цьому відзначають, що прийнятий закон посилить фінансову дисципліну у сфері господарських зобов'язань.