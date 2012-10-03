«Дедалі більше насторожує «високопродуктивність» НБУ» – Пинзеник

Сума перевищення доходів над витратами Національного банку України, яка в січні-вересні 2012 р. була перерахована до державного бюджету, становила 12,6 млрд грн, що вже на 3 млрд грн більше за заплановані надходження від НБУ на весь 2012 рік. Про це повідомляє прес-служба екс-міністра фінансів України Віктора Пинзеника.

«Дедалі більше насторожує «високопродуктивна робота» такого «збирача податків», як НБУ. Якщо за 9 місяців п.р. митниця збільшила надходження на 13,2%, податкова служба лише на 3,4%, то НБУ перерахував до бюджету в 2,2 раза більше, ніж у січні-вересні 2011 року. Нацбанк уже місяць тому міг рапортувати про виконання річного плану доходів», - сказав В.Пинзеник.

Нагадаємо, що, за даними Держказначейства, до державного бюджету України за січень-вересень 2012 року надійшло 246,2 млрд грн, що на 8,6% більше, ніж за відповідний період 2011 року, в т.ч. надходження до загального фонду збільшилися на 10% і сягнули 208,5 млрд грн.

В.Пинзеник висловлює побоювання з приводу нинішньої динаміки надходжень до держбюджету. Так, згідно з планом на 2012 рік, доходи загального фонду держбюджету у порівнянні з 2011 роком повинні збільшитися на 19,3%, але їх збільшення за січень-вересень п.р. навіть не перевищило 10%. За словами економіста, цей показник щомісяця знижується. У вересні п.р. у порівнянні з вереснем 2011 року доходи загального фонду виявилися більшими на 100 млн. грн, або лише на 0,5%.

«Якщо порахувати динаміку без участі надзвичайно активного в останні місяці «податкового агента» - НБУ, то доходи вересня є меншими за доходи торішнього вересня на 9,5% (у вересні 2011 року таких перерахувань НБУ не було). Це один з найгірших показників цього року», - констатує В.Пинзеник.

Довідка УНІАН. Згідно з Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, в т.ч. доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, витрати - 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 344,248 млрд грн. Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн. Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.