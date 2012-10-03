Дефіцит платіжного балансу цього року становитиме 2,5 млрд дол. – експерт

Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital зберегли прогноз дефіциту платіжного балансу у 2012 році на рівні 2,5 млрд дол., при цьому погіршивши прогноз дефіциту поточного рахунку і поліпшивши прогноз профіциту фінансового рахунку платіжного балансу.

Про це агентству УНІАН повідомила головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан, коментуючи дані щодо платіжного балансу за січень-серпень п.р.

Вона відзначила, що зростання дефіциту поточного рахунку в серпні було обумовлене різким збільшенням дефіциту за статтею доходів до рекордного рівня 0,7 млрд дол. (у порівнянні з дефіцитом 0,3 млрд дол. у липні), тоді як дефіцит торгівлі товарами залишився на рівні липня і становив 1,8 млрд дол.

О.Бєлан повідомила, що обсяги експорту були, як і раніше, низькими, хоча темпи зниження сповільнилися (-16% р/р у серпні проти -19% у липні). При цьому енергетичний імпорт продовжував зростати (+6% р/р) на тлі високої вартості газу, але темпи зростання неенергетичного імпорту різко сповільнилися в серпні до оціночних 1,7% р/р (з 13% р/р у липні) за рахунок істотного падіння обсягів поставок продукції хімічної промисловості (-8,3% р/р), а також зниження обсягів імпорту продукції машинобудування (-1,3% р/р).

«Останнє свідчить про різке уповільнення інвестиційного попиту. Водночас споживчий попит, здається, залишається на високому рівні, на що вказує, як і раніше, швидке зростання споживчого імпорту», - каже експерт.

Також О.Бєлан відзначила, що, на відміну від липня, коли профіцит фінансового рахунку України збільшився за рахунок розміщення суверенних єврооблігацій на суму 2 млрд дол., причиною позитивного сальдо фінансового рахунку в серпні стала істотна чиста припливу за статтею «інший капітал» у розмірі 1,3 млрд дол. Ця стаття включає різні потоки капіталу від торгових кредитів до коштів, які зберігаються на валютних рахунках вітчизняних банків. Погашення кредитів МВФ у розмірі 0,9 млрд дол. у серпні (з бюджету і резервів НБУ) не включається до показників фінансового рахунку і платіжного балансу загалом.

Таким чином, за її словами, дані платіжного балансу свідчать про те, що позитивне сальдо інтервенцій НБУ в серпні (+0,4 млрд дол.) було підкріплене припливом за статтею «інший капітал», а не поліпшенням динаміки поточного рахунку, «а значить, скоріш за все, було короткостроковим явищем».

«З урахуванням даних за січень-серпень 2012 року, ми погіршили наш річний прогноз дефіциту поточного рахунку до 7,5% ВВП (13 млрд дол.) з 6,2% (10,8 млрд дол.), що очікувалися раніше. Водночас ми поліпшили наш прогноз щодо профіциту фінансового рахунку на 2012 р. (без урахування кредитів МВФ) до 10,5 млрд дол. (з 8,3 млрд дол.) за високого припливу за статтею «інший капітал» і зберегли прогноз щодо резервів НБУ на кінець 2012 р. на рівні 25,5 млрд дол., що становить 3 місяці імпорту товарів і послуг», - повідомила О.Бєлан.

Також вона відзначила, що за браком коректування обмінного курсу або за невеликої девальвації у розмірі 2-3% дефіцит поточного рахунку наступного року скоротиться лише трохи через слабнучий внутрішній попит і очікуване незначне поліпшення зовнішньої кон'юнктури.

«Ми чекаємо, що дефіцит поточного рахунку в 2013 р. становитиме 6,5% ВВП (12,5 млрд дол.)», - каже О.Бєлан.

Як повідомляв УНІАН, після оприлюднення Нацбанком даних щодо платіжного балансу України в січні-серпні аналітики «ІНГ Банк Україна» переглянули прогноз дефіциту платіжного балансу за підсумками 2012 року до 5,4 млрд дол. проти 7,6 млрд дол., прогнозованих раніше.

Нагадаємо, що, за попередніми даними НБУ, в січні-серпні п.р. у порівнянні з відповідним періодом 2011 року позитивне сальдо платіжного балансу скоротилося до 0,304 млрд дол. з 2,119 млрд дол. роком раніше. Дефіцит поточного рахунку збільшився в 1,7 раза - до 8,164 млрд дол. Профіцит капітального і фінансового рахунку зріс на 22% - до 8,468 млрд дол., зокрема сальдо прямих інвестицій скоротилося на 7% - до 4,330 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі України (за попередніми даними) в січні-серпні 2012 року у порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшився в 1,6 раза - до 8,563 млрд дол. За даними Нацбанку, експорт товарів і послуг збільшився на 2,5% - до 58,941 млрд дол., імпорт - на 7,5%, до 67,504 млрд дол.

Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. у порівнянні з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.