Кількість малих підприємців з початку року зросла на 22% - до 1,26 млн чоловік

Кількість малих підприємців із початку року зросла на 22%, або на 228 тис., і на сьогоднішній день становить 1,26 млн чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 3 жовтня, на брифінгу повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко.

За його словами, велика частина підприємців (81%) реєструвалися в першій і другій групах платників єдиного податку, тобто, переважна більшість «спрощенців» зайнята в наданні послуг населенню.

На думку керівника податкової служби, позитивна динаміка кількості підприємців обумовлена стимулами, закладеними в законодавстві, а, саме, - спрощенням адміністрування єдиного податку, помірними ставками платежів, мораторієм на фактичні перевірки бізнесу під час адаптаційного періоду.

«Незважаючи на скептичні прогнози, малий і середній бізнес упевнено розвивається, зокрема - за рахунок стимулюючих заходів у вигляді імплементації нової системи спрощеного оподаткування», - підкреслив О.Клименко.

Нагадаємо, з 1 січня 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку й звітності», яким передбачено введення нової системи спрощеного оподаткування для малих підприємців. Законодавчими змінами, що набули чинності з 1 липня 2012 року, базу оподаткування єдиним податком було розширено, зокрема, було введено 5 і 6 групи «спрощенців».