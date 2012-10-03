Зі складу акціонерів «УкрКарт» вийшли «Комфортне місто», «Інвестенерго» і «Нові газові технології»

Інвестиційний фонд «Комфортне місто», компанії «Інвестенерго» і «Нові газові технології» вийшли зі складу акціонерів ПрАТ «Українська національна розрахункова карта» (платіжна система «УкрКарт»), мовиться у повідомленні, розміщеному в офіційному інтернет-виданні Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, частка інвестфонду «Комфортне місто» в ПрАТ «Українська національна розрахункова карта» становила 23,8623% (572 695 акцій), ТОВ «Інвестенерго» - 24,9958% (599 900 акцій), ТОВ «Нові газові технології» - 28,9915% (695 797 акцій).

Як повідомляв УНІАН, інвестиційна компанія «Аваль Брок» стала власником 58,8540% акцій ПрАТ «Українська національна розрахункова карта» (платіжна система «УкрКарт»).

Довідка УНІАН. Система «УкрКарт» обслуговує, крім власних карток, також картки систем MasterCard, Visa, American Express. Учасниками системи є більш як 40 українських банків.