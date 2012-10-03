Експерти FOREX CLUB поліпшили прогноз дефіциту платіжного балансу

Експерти інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні поліпшили прогноз дефіциту платіжного балансу за підсумками 2012 року з 2,1 млрд дол. до 0,8-0,9 млрд дол.

Про це йдеться в коментарі керівника FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка, переданому агентству УНІАН.

Він зазначив, що прямі іноземні інвестиції в Україну останнім часом збільшуються, а імпортери продовжують отримувати торгові кредити. На його думку, це дає підстави говорити про те, що ситуація з платіжним балансом не така негативна, як очікувалося раніше.

«У зв'язку з цим ми переглянули наш прогноз за підсумковим сальдо платіжного балансу на 2012 рік у бік поліпшення - з дефіциту в розмірі 2,1 млрд дол. до дефіциту в розмірі 0,8-0,9 млрд дол. Тим не менше, уповільнення світової економіки і боргові проблеми єврозони продовжують нести в собі значні ризики для платіжного балансу країни», - повідомив М.Івченко.

Також він зазначив, що профіцит платіжного балансу в серпні склали 615 млн дол проти 808 млн дол в липні. Це, на думку експерта, було досягнуто за рахунок істотного припливу капіталу за фінансовим рахунком платіжного балансу.

«Дефіцит поточного рахунку в серпні розширився до 1,531 млрд дол. порівняно з 1,314 млрд дол. місяцем раніше. Дефіцит торгівлі товарами продовжує залишатися на високому рівні - 1,847 млрд дол. проти 1,835 млрд дол. в липні», - говорить М.Івченко.

Як повідомляв УНІАН, після оприлюднення Нацбанком даних щодо платіжного балансу України в січні-серпні аналітики «ІНГ Банк Україна» переглянули прогноз дефіциту платіжного балансу за підсумками 2012 року до 5,4 млрд дол. проти 7,6 млрд дол., прогнозованих раніше.

Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital зберегли прогноз дефіциту платіжного балансу в 2012 році на рівні 2,5 млрд дол., при цьому погіршивши прогноз дефіциту поточного рахунку і поліпшивши прогноз профіциту фінансового рахунку платіжного балансу, до 13 млрд дол. і 10,5 млрд дол. відповідно.

Нагадаємо, що за попередніми даними НБУ, в січні-серпні ц.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, позитивне сальдо платіжного балансу скоротилося до 0,304 млрд дол. з 2,119 млрд дол. роком раніше. Дефіцит поточного рахунку збільшився в 1,7 рази - до 8,164 млрд дол. Профіцит капітального і фінансового рахунку зріс на 22% - до 8,468 млрд дол., в тому числі, сальдо прямих інвестицій скоротилося на 7% - до 4,330 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі України (за попередніми даними) у січні-серпні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 1,6 рази - до 8,563 млрд дол. За даними Нацбанку, експорт товарів і послуг збільшився на 2,5% - до 58,941 млрд дол., імпорт - на 7,5%, до 67,504 млрд дол.

Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. в порівнянні з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.