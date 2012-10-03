Російський "Газпромбанк" зацікавився LNG-терміналом

Російський "Газпромбанк" зацікавився українськими інвестиційними проектами "LNG-термінал" і "Кільцева дорога". Про це УНІАН повідомили в Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами з посиланням на директора департаменту міжнародного співробітництва агентства Ігоря Жовкву.

"Під час особистих зустрічей представник "Газпромбанку" виявив особливу зацікавленість до проектів "LNG-термінал" і "Кільцева дорога". Можливість їх фінансування планується обговорити з представниками банку вже найближчим часом", - зазначив він.

За словами директора департаменту, ринок скрапленого природного газу охоплює все більше країн, навіть Росія розглядає варіанти експорту свого газу через LNG-термінали. "Україна є одним із найбільших імпортерів газу, і вона не може стояти в стороні від цього ринку, що динамічно розвивається. Тому ми представили сьогодні в Москві проект "LNG-термінал", - продовжив І.Жовква. За його словами, Україна розраховує отримувати скраплений газ із Азербайджану, але є варіанти співпраці і з іншими країнами, традиційними експортерами скрапленого газу.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже в 2016 році.

Держагентство з інвестицій також розробило проект "Кільцева дорога" з добудови окружної дороги навколо Києва.

ВАТ "Газпромбанк" входить до трійки найбільших банків Росії за всіма основними показниками й займає третє місце в списку банків Центральної та Східної Європи за розміром власного капіталу.