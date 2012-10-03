Закриття міжбанку: долар - 8,14/8,15 грн, євро - 10,51/10,52 грн

У середу, 3 жовтня, на міжбанку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,1470/8,1535, на 12:00 звузився спред - 8,1480/8,1510. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях: 8,1485/8,1510 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/14, на 12:00 ціни піднялися: 0,2618/22. На час закриття торгів ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 31,1450 (+0.0901).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2880/1,2925. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4960/10,5060, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,5285/10,5435. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися: 10,5155/10,5225.