Чистий приплив валюти в Україну склав близько 10 млрд дол.

За січень-вересень 2012 року чистий приплив валюти в Україну становив близько 10 млрд дол., що є додатковим чинником стабільності курсу національної валюти. Про це заявив директор Департаменту аналізу й прогнозування грошово-кредитного ринку Національного банку України (НБУ) Сергій Кораблін у ході круглого столу в середу.

“За 9 місяців чистий приплив валюти до країни становив приблизно 10 млрд дол. Це чистий приплив. До країни приходить іноземна валюта, - сказав С.Кораблін. - Друге, в економіці спостерігається зростання, інфляція нульова. За вісім місяців у нас зведений платіжний баланс - плюс 300 млн дол. Об'єктивних причин для девальвації я не бачу, їх немає”.

За його словами, сьогоднішня ситуація відрізняється від тієї, яка була чотири роки тому, коли гривня суттєво девальвувала, тим, що є приплив валюти до країни.

“За минулий рік чистий приплив іноземної валюти становив близько 17 млрд дол. Це чистий приплив. Чотири роки тому валюта дійсно йшла з країни, тоді дійсно були ризики”, - підкреслив С.Кораблін.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними НБУ, в січні-серпні ц.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, позитивне сальдо платіжного балансу скоротилося до 0,304 млрд дол. із 2,119 млрд дол. роком раніше. Дефіцит поточного рахунку збільшився в 1,7 раза - до 8,164 млрд дол. Профіцит капітального й фінансового рахунку зріс на 22% - до 8,468 млрд дол., зокрема сальдо прямих інвестицій скоротилося на 7% - до 4,330 млрд дол.