На торгах у четвер ймовірне зміцнення пари EUR/USD – експерт

На валютних торгах у четвер, 4 жовтня, пара EUR/USD може зміцнитися до позначки 1,3040, після чого можливий прорив опорів 1,2950 і 1,30, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, для пари GBP/USD все складається не дуже позитивно. Всі три сектори продемонстрували ослаблення PMI від попередніх рівнів, тільки підштовхуючи Банк Англії до додаткового пом'якшення. GBP/USD на торгах у четвер може дещо зміцнитися – до 1,6130.

USD/JPY продовжує орієнтуватися на економічні показники зі США. Напередодні п'ятничного релізу щодо рівнів зайнятості варто звернути увагу на звіт стосовно числа звернень за допомогою у зв’язку з безробіттям. Зниження показника первинних звернень може підштовхнути пару вище – до позначки 79,00.

На торгах у четвер в центрі уваги інвесторів буде засідання двох центробанків, а також протокол минулого засідання FOMC. Від ЄЦБ ринок не чекає змін монетарної політики, проте дуже важливим стане виступ Драгі. Чим далі він зайде у песимізмі і розмовах про додаткове стимулювання, тим більше шансів у EUR/USD відновити зміцнення.