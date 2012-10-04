Мінфін у 4 кварталі погасить держборги на 16,4 млрд грн, залучить - 6,9 млрд грн

Міністерство фінансів України в четвертому кварталі 2012 року планує погасити державні борги на 16,4 млрд грн, а залучення до загального фонду планує на рівні 6,9 млрд грн.

Про це йдеться в Плані управління державним боргом, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

“Враховуючи фактичні державні запозичення в січні-вересні 2012 року, протягом IV кварталу 2012 р. загальний обсяг надходжень з боргових операцій за загальним фондом державного бюджету України становитиме 6,9 млрд грн.... Враховуючи фактичні платежі з погашення й обслуговування державного боргу в січні-вересні 2012 року, в IV кварталі обсяг платежів з погашення державного боргу орієнтовно становитиме 16,4 млрд грн”, - йдеться в документі.

Мінфін планує, що орієнтовний показник державного боргу на кінець IV кварталу повинен становити близько 404,1 млрд грн. При цьому обсяг внутрішнього державного боргу становитиме 193,7 млрд грн, або 47,9%, а зовнішнього - 210,4 млрд грн, або 52,1%.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 серпня 2012 року становив 491,879 млрд грн, або 61,539 млрд дол., в т.ч. прямий держборг становив 390,840 млрд грн.

Згідно з Державним бюджетом України, граничний розмір державного боргу на 31 грудня 2012 року встановлено на рівні 416,326 млрд дол. При цьому уряд може надати держгарантії на 68,8 млрд грн.