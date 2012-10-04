Міжбанк: відкриття торгів - 8,1470/8,1515 грн/дол.

У четвер, 4 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1470/8,1515 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2619/23, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5445/10,5520. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар збільшилися – 1,2951/53 (середа — 1,2879/81).

В середу Нацбанк на ринок не виходив.