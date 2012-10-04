Україна і Росія продовжують переговори про оподаткування товарів для ЧФ РФ

Україна та Росія продовжують переговори стосовно оподаткування товарів та техніки, які ввозяться в Україну для потреб Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважений Посол України в Росії Володимир Єльченко повідомив на засіданні прес-клубу у Міністерстві закордонних справ України.

«Російська сторона вважає, що на деякі види цих товарів ці податки не мають платитися, ми виходимо з протилежної точки зору», - сказав він.

В.Єльченко зазначив, що це питання є предметом переговорів.

«Це питання діалогу, і рішення буде знайдено», - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого поточного року заступник голови Департаменту інформації і преси МЗС Росії Марія Захарова заявила, що 13 лютого під час шостого засідання Підкомітету з міжнародної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії за участю міністрів закордонних справ двох країн йшлося про «необхідність припинення стягування українською владою податків на вантажі, що надходять виключно для підтримки життєдіяльності Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, оскільки для цього немає не тільки жодних правових підстав, а й робиться це з порушенням законодавства України».

За її словами, за останні три роки таким чином було стягнуто зборів на 1 млрд рублів (понад 30 млн доларів). В МЗС Росії вважають, що «таку практику слід припиняти», додала вона.